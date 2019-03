Dieven over de vloer bij twee jeugdbewegingen Kristof Pieters

29 maart 2019

Twee jeugdbewegingen uit Lokeren kregen dieven over de vloer. In het lokaal van een jeugdbeweging in de Veerstraat werd een deur opengebroken. Het precieze nadeel is voorlopig nog onbekend. Ook bij de buren van een andere jeugdbeweging op het Heiende werd er geprobeerd om in te breken. Daar hadden de daders materiaal klaargezet om mee te nemen, maar zijn ze uiteindelijk met lege handen gevlucht. Er was tot slot ook nog een inbraak in een bedrijf op de Gentse Steenweg. Hier werd de kassa van het bedrijf gestolen.