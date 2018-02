Dieven op heterdaad betrapt 06 februari 2018

De politie van Lokeren heeft enkele verdachten opgepakt bij een inbraak in de Gasstraat in Lokeren. De politie kreeg zondagmiddag rond 13.30 uur melding van een getuige die had gezien hoe een persoon een toegangsdeur openbrak met een koevoet. De politie kon ter plaatse enkele verdachten inrekenen.





(PKM)