Dieven maken buitenverlichting onklaar Kristof Pieters

14 januari 2019

Dieven hebben zaterdagavond proberen inbreken in een woning in de Papestraat in Lokeren. De daders sloegen toe rond 20.30 uur ’s avonds. Ze vernielden de buitenverlichting maar zagen pas nadien dat de bewoners thuis waren en sloegen vervolgens op de vlucht.