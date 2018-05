Dieven gevat dankzij alerte buurman-agent 14 mei 2018

02u26 0 Lokeren Een koppel uit de Bakkerstraat in Lokeren is slachtoffer geworden van een inbraak. Toen ze naar de politie belden, hoorden ze echter dat de verdachte inmiddels al was opgepakt en de buit werd teruggevonden. Dat dankzij de buurman die ook agent is bij het korps van Lokeren.

De man was thuisgekomen na een ochtendshift. Vanuit zijn keuken zag hij verdachte bewegingen in de woning van zijn buurman. Hij rook pas echt onraad toen er plots een voertuig met Franse nummerplaat met vijf inzittenden vertrok. De agent besliste om de achtervolging in te zetten.





Inmiddels verwittigde hij zijn collega's. Samen konden ze het voertuig uit het verkeer halen op de E17 in Beervelde. Ondertussen had de bewoner van de woning in de Bakkerstraat bij zijn thuiskomst vastgesteld dat er een aantal goederen zoals elektronica waren gestolen. De spullen lage in de koffer van de wagen, net zoals goederen die mogelijk van andere diefstallen afkomstig zijn zoals gsm's, gps-toestellen, laptops,...





Vijf daders

De vijf personen werden gearresteerd. Het gaat om vier meerderjarige mannen en één minderjarige. De vier mannen van 18, 21, 23 en 35 jaar, Roemenen zonder verblijfplaats in België, werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om hen alle vier aan te gehouden. De minderjarige werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde en naar een gesloten jeugdinstelling gebracht. (PKM)