Dienst Samenleving biedt sessies zwangerschapsyoga aan Yannick De Spiegeleir

25 januari 2019

13u24 0 Lokeren In samenwerking met de dienst Sport en Jeugd lanceert de stedelijke dienst Samenleving een nieuw aanbod: zwangerschapsyoga voor zwangere vrouwen vanaf de 14de week. De sessies vinden plaats van 13 tot 14 uur in het Huis van het Kind in het Sport- en Jeugdcomplex in de Sportlaan. De tiendelige lessenreeks vindt plaats tussen 12 maart en 28 mei.

In de zwangerschapsyoga worden de spieren versterkt, maar ook de band tussen kind en moeder wordt dieper. Je krijgt even de tijd om tot rust te komen. De ademhalingsoefeningen, massagetechnieken en meditaties kunnen vrouwen ook tijdens de bevalling helpen.

Inschrijven is mogelijk via lesgeefster Corien Van Bogaert door te mailen naar corienvanbogaert@gmail.com. Deelname is gratis. Inschrijven is wel noodzakelijk.