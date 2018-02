Dief op vlucht voor alarm 27 februari 2018

02u56 0

In een woning aan de Waasmunsterbaan in Lokeren ging op zaterdagavond iets voor 22 uur het inbraakalarm af. Een getuige had een persoon zien weglopen. De dader had een slaapkamerraam opengebroken en had de slaapkamer doorzocht. Hierop was het alarm afgegaan waardoor hij was weggevlucht, wellicht zonder buit. (PKM)