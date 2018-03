Dief met smoes binnen 22 maart 2018

Een 78-jarige bewoonster van de Tulpenlaan in Lokeren heeft dinsdag de politie gealarmeerd nadat een verdachte man bij haar had aangebeld en geld had gevraagd. Zo probeerde hij het huis binnen te dringen. Even later liet een andere bewoner van dezelfde straat weten dat deze man ook bij hem was langs geweest en dat er papieren en medicatievoorschriften gestolen waren. (PKM)