Dief gevat op basis van foto achterzijde 12 mei 2018

02u28 1

De politie van Lokeren heeft een dief gevat die verdacht wordt van een aantal feiten in Eksaarde.





Opmerkelijk is wel dat de man geïdentificeerd werd op basis van een foto waarop de verdachte enkel te zien is aan de achterzijde. Eksaarde werd de voorbije weken geplaagd door tal van diefstallen uit tuinhuizen, voertuigen en woningen.





De politie lag op de loer, maar zonder succes. Ze had echter wel één klein aanknopingspunt. Een alerte inwoner van Eksaarde had de politie een foto bezorgd van de achterzijde van een verdachte man die plots in zijn tuin had gestaan.





Gestolen gsm gevonden

De informatie en de foto werd gedeeld onder alle medewerkers. Afgelopen dinsdag moest een patrouille in Eksaarde tussenbeide komen voor een feit van opzettelijke slagen. Tijdens deze tussenkomst merkten de agenten enkele details op die ook te zien waren op de foto. De collega's van de recherche kwamen in bijstand en vonden onder meer een gestolen gsm en enkele identiteitskaarten. De 27-jarige man werd gearresteerd en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter (PKM)