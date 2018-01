Dief betrapt aan nachtkastje 24 januari 2018

De bewoners van een woning in de Krekelstraat in Lokeren werden dit weekend wakker van gestommel in hun slaapkamer. Zij zagen dat een man het nachtkastje doorzocht. De inbreker sloeg op de vlucht. Hij kon onder meer de portefeuille en een uurwerk meenemen. De man was de woning binnengeraakt via een raampje. De politie kamde de buurt nog uit maar van de dief was intussen geen spoor meer. (PKM)