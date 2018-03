dEUS komt naar Grote Kaai 16 maart 2018

De Lokerse Feesten hebben nieuwe namen gelost voor vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus. Vrijdag staat dEUS op de Grote Kaai met hun nieuwe gitarist Bruno De Groote. Ze krijgen het gezelschap van Kasabian. De band wordt door het gereputeerde NME-magazine omschreven als de beste Britse live act van het moment. De Manic Street Preachers vervolledigen de straffe affiche op vrijdag 10 augustus. Eén dag later brengt Red Bull Elektropedia een ode aan pioniers van de elektronische muziek met Front 242, 2MANYDJS Live met een speciale Bonzai on Valium-set, Gary Numan én de Cherry Moon Legends die een unieke 'homecoming'-set zullen spelen. Tickets voor beide festivaldagen zijn te koop via www.lokersefeesten.be.





(YDS)