Delicatessenzaak jean. viert eerste verjaardag met Amerikaanse avond en opendeurdag Yannick De Spiegeleir

22 maart 2019

19u06 0 Lokeren Delicatessenzaak jean. aan de Prosper Thuysbaertlaan bestaat dit weekend één jaar. Om die heuglijke gebeurtenis te vieren worden klanten morgen in de watten gelegd tijdens een opendeurdag.

Vanavond al ontvangt Jan D’Hollander van jean. 70 gasten voor een Amerikaanse avond. “De avond is volledig volzet. We verwennen onze gasten met ‘Texas Beer en Burgers’”, zegt de zaakvoerder van jean. Morgen zaterdag stelt jean. de deuren een hele dag open van 9 tot 18 uur voor alle klanten. “Klanten kunnen ‘s namiddags vanaf 14 uur gratis een workshop volgen met een barista en leren hoe ze een kopje verse koffie zetten met een klein kunstwerkje in het melkschuim. We bieden ook proevertjes en fijne lekkernijen aan en er is een geschenkje voorzien voor elke bezoeker.”

Het Amerikaanse thema van het verjaardagsweekend is niet toevallig gekozen. “Mijn nonkel woont in de Amerikaanse stad Dallas. Mijn zus Anneke, die fotografie studeerde aan Sint-Lucas, maakte in de streek fotoreportages van cowboys. Eerder verscheen haar fotoreeks over een mini-missverkiezing ook al in het weekendmagazine van De Morgen en ook de krant Le Soir bekroonde haar werk met een prijs. Haar beelden zijn vanaf dit weekend te bewonderen in onze zaak.”

Voor meer informatie kan je surfen naar www.jean.eu of naar de Facebookpagina jean.lokeren.