Delicatessenzaak ‘Jean.’ blaast Eksaards koffielabel Estrella nieuw leven in “Lokerse streekproducten in de kijker zetten” Yannick De Spiegeleir

24 januari 2019

13u20 0 Lokeren De Eksaardse koffie van Estrella is meer dan een eeuw na haar oprichting opnieuw te verkrijgen. In samenwerking met de Gentse koffiebrandersfamilie Van De Kerckhove blaast Jan D’Hollander van delicatessenzaak Jean. het label nieuw leven in. “Onder de noemer ‘Made in Lokeren’ wil ik streekproducten uit onze stad in de kijker zetten.”

Oudere generaties Lokeraars kennen de kleurrijke tonnen van koffiebranderij Estrella nog wel. Het verhaal van de Eksaardse koffie gaat ver terug in de geschiedenis. In 1888 trok Eksaardenaar Johannes Hereman met een deel van zijn gezin naar Brazilië waar hij de eerste koffieplanten aanplantte.

In 1919 keerde koffiebranderij ‘Estrella Brazilieira’ terug naar Eksaarde om er haar intrek te nemen in een pand in de Rechtstraat. In 1980 werd de branderij verkocht aan de Gentse koffiebrandersfamilie Van De Kerckhove.

Ook in het ouderlijk huis van Jan D’Hollander stond jarenlang een koffieton van Estrella die gebruikt werd als decoratie. Het bracht de ondernemer op het idee om het koffielabel opnieuw op de markt te brengen in samenwerking met de familie Van De Kerckhove. “De Estrella-koffie wordt op dezelfde wijze gebrand met de originele Caracoli-boon. De kleine, ronde koffieboon is zacht van smaak en bevat weinig cafeïne”, zegt D’Hollander. “Ook de ster van het oorspronkelijke logo van Estrella, dat geïnspireerd was op het blazoen van de Braziliaanse republiek, leeft verder in de nieuwe huisstijl die we hebben ontwikkeld.”

Het tweede leven voor de Eksaardse koffie past in een groter verhaal dat D’Hollander met zijn delicatessenzaak Jean. op de rails wil zetten: Lokerse streekproducten in de kijker zetten. “Onder de noemer ‘Made in Lokeren’ wil ik tonen welke kwalitatieve producten onze stad te bieden heeft. Ook de Lokerse peperkoek van De Vreese behoort al tot het gamma van ‘Made in Lokeren’, net als ‘Lynn’s Granola’ van de Eksaardse diëtiste Lynn De Merlier. Op termijn wil ik een cadeaumand met streekproducten van Lokerse makelij aanbieden.” Het stadsmuseum en het Infopunt Toerisme zijn het project genegen. Zij zullen mee promotie maken voor de nieuwe Estrella-koffie.

Lokerse streekproducenten die mee op de kar wil springen van ‘Made in Lokeren’ kunnen voor meer informatie contact opnemen via info@jean.eu. De Estrella-koffie is verkrijgbaar in de zaak of via de webshop van www.madeinlokeren.be. Een zakje van de bonen kost 4,90 euro.