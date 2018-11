Delegatie centrumbewoners licht bezorgdheden over woonproject toe op stadhuis Yannick De Spiegeleir

27 november 2018

14u14 0 Lokeren In de schepenzaal van het stadhuis hebben de buurtbewoners van de Torenstraat en de Markt hun protest omtrent de bouwplannen op de site van het voormalige winkelcentrum toegelicht.

Gina Roelandts van café de Donkere Wolk nam het woord. “De breedte van de Stadswaag wordt een meter groter weergegeven dan in werkelijkheid het geval is. Dit zal problemen geven op vlak van brandveiligheid als de brandweer ter plaatse moet komen.” Ook mogelijke verzakkingen vormen een grote bezorgdheid. “Door de vroegere bedding van de Durme is de ondergrond in de stad onstabiel. Door de afbraak van de voormalige cinema Nova is er nu al schade aan panden in de buurt”, schetst Roelandts. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Liebaut nemen de bezwaren ernstig. “Wij zullen het project beoordelen binnen het voorziene wettelijke kader”, klinkt het.