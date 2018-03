Dealer gevat bij jacht op illegalen 27 maart 2018

De recherchedienst van de politie Lokeren organiseerde samen met enkele andere inspectiediensten zondag een controle in een bedrijf en in vier horecazaken. Ze troffen in totaal drie mensen aan die illegaal in het land verblijven. Op één van hen werd een hoeveelheid cocaïne gevonden die wees op drugdealing. Er werden ook twee processen-verbaal opgesteld wegens zwartwerk en ook wegens inbreuken op deeltijds werk en studentencontracten. Eén zaak sloot snel de deur toen de politie aankwam. Er werd alvast een proces-verbaal opgesteld wegens belemmering van toezicht. Dergelijke inbreuk kan bestraft worden met een administratieve boete van 2.400 tot 24.000 euro.





(PKM)