De Vuyst veilt Panamarenko 28 februari 2018

In de Kerkstraat vindt bij veilinghuis De Vuyst op zaterdag 10 maart een nieuwe veiling plaats van oude meesters, moderne en hedendaagse kunst om 14 uur en om 20 uur. Er is een kijkdag voorzien op woensdag 7 maart van 10 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur. Onder meer werken van James Ensor, Léon Spilliaert, Permeke en Panamerenko behoren tot de internationale selectie van werken. Meer informatie via www.de-vuyst.com. Ook de volledige catalogus van de veiling kan online geraadpleegd worden.





(YDS)