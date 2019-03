De Vinderij viert wereldwaterdag Yannick De Spiegeleir

22 maart 2019

14u35 0 Lokeren Op school voor buitengewoon basisonderwijs De Vinderij werd deze week tijd gemaakt om de leerlingen bewust te maken van duurzaam waterverbruik.

“Zowel het eigen waterverbruik als de 'plastiek soep' in de oceanen kwam deze week aan bod”, zegt Ria Dermul van de MOS-werkgroep. “We deden ook een test waarbij de leerlingen ‘blind’ kraantjeswater en flessenwater proefden”, vult leerkracht Leen Rowis aan. Het merendeel van de leerlingen vond de smaak van het kraantjeswater beter of van dezelfde kwaliteit als het flessenwater.” Als beloning voor hun inspanningen deze week werden de kinderen, die allemaal in het blauw gekleed waren, getrakteerd op een toneeltje en een waterijsje op de speelplaats van de school.