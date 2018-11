De Sinfra’s brengen BBC-komedie op de planken Yannick De Spiegeleir

27 november 2018

17u04 1

In de theaterzaal van het cultuurcentrum Lokeren kan je deze week gaan kijken naar de voorstelling ‘Wordt u al geholpen?’ van toneelgroep De Sinfra’s. Op donderdag 29 november, vrijdag 30 november en zaterdag 1 december spelen de Sinfra’s om 20.15 uur. Op zondag 2 december zijn er voorstellingen om 15 en 19 uur. ‘Wordt u al geholpen?’ is de theaterversie van de succesrijke TV-reeks van de BBC ‘Are you being served?’. De regie is in handen van Ronny Waterschoot. Kaarten kosten 10 euro. Wie geniet van een kortingstarief (studenten, 60-plussers, Opendoek) betaalt slechts 9 euro. Na de voorstelling op 1 december worden Rita De Wolf en Rony Van de Vyver in de bloemetjes gezet voor hun 25-jarig jubileum als lid van De Sinfra’s. Ria Beaumont, Christa De Beule, Rita De Wolf en Werner Hillaert worden daarnaast gevierd voor hun jarenlange inzet aangezien zij vanaf januari 2019 de fakkel doorgeven.