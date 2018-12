De Reynaert serveert Vosken in nieuw bierglas Yannick De Spiegeleir

04 december 2018

15u59 0 Lokeren Het huisbiertje ‘Vosken’ van café De Reynaert in Daknam zit in een nieuw jasje. Uitbaters Alex Anthuenis en Gallina Vyt ontwierpen een eigen glas met de oude spreuk ‘Hottentot, zeven huizen en een veirkeskot’.

Dat oude gezegde werd door de inwoners van Lokeren in het verleden gebezigd om te spotten met het kleine Daknam waar “amper iets te beleven viel”. Anthuenis en Vyt vonden het een dankbare slogan om het nieuwe bierglas, waar ook een vossenkop op prijkt, vorm te geven. “Wie het dorpsleven van Daknam een beetje kent, weet wel beter.” ’t Vosken wordt geserveerd in glazen van 25 of 33 centiliter. Het pilsbiertje wordt gebrouwen bij brouwerij Van Steenberge in Ertvelde.