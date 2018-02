De Peerkes zijn beste carnavalsgroep 20 februari 2018

De jury van de Stedelijke Raad voor Feestelijkheden heeft De Peerkes verkozen tot de beste carnavalsgroep van 2018. Met hun act 'Den dikken van de Peerkes' brachten ze een ode aan het Lokerse dialect. De Pandoerkes en De Glilles eindigden respectievelijk tweede en derde. "Het is de eerste keer in ons bestaan dat we deze overwinning mogen vieren", glundert Kristof Haentjens van De Peerkes.





(YDS)