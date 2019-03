De Peerkes winnen tweede jaar op rij titel ‘Beste carnavalsgroep’ Yannick De Spiegeleir

14 maart 2019

11u12 0 Lokeren Straffe koffie van de Lokerse carnavalsgroep De Peerkes. Met hun act ‘Straffe Kaffee’ zijn ze voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste carnavalsgroep van Lokeren door de jury van de Stedelijke Raad voor Feestelijkheden.

“We zijn uiteraard zeer blij met de eerste plaats”, zegt voorzitter Kristof Haentjens. “De eerste overwinning in het bestaan van onze groep vorig jaar heeft ons een boost gegeven, waardoor ook nieuwe mensen de weg hebben gevonden naar De Peerkes. We hadden het niet verwacht, maar hebben de overwinning in stijl gevierd. We willen de komende jaren graag verder op dit elan verder gaan.” De Gilles en De Pandoerkes eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats.