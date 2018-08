De onverstaanbare zin 10 augustus 2018

"Ik kom overal op het festivalterrein, ook in het artiestendorp. Maar de artiesten laat ik hun job doen. Ik zie dan ook geen enkele reden om hen aan te spreken.





In mijn hele carrière heb ik daar twee keer een uitzondering op gemaakt. Eén keer toen één van mijn beste studiegenoten uit de sociale school me vroeg of ik aan Black Francis, zanger van Pixies, verduidelijking wilde vragen over een zin in één van zijn songs. Die studiegenoot kende het hele oeuvre van Pixies uit het hoofd, op één zin na. Er was één zin die hij maar niet begreep. Net op het moment dat Black Francis wilde gaan eten in het artiestenrestaurant zijn we op hem afgestapt en we stelden hem de vraag. Hij moest zelf al even nadenken, maar uiteindelijk heeft hij mijn schoolmakker met de juiste woorden uit zijn lijden verlost.





Voor een andere kennis wilde ik een Palestijnse sjaal laten ondertekenen door Robert Plant, zanger van Led Zeppelin. 'Not even if you were the pope', was zijn niet mis te verstane antwoord. Kwam het doordat ik op dat moment vastgebonden was aan de vroegere voorzitter Luc Bonnaerens voor ons overgangsritueel? Of omdat hij zijn optreden moest onderbreken omdat er aan de Durme vuurwerk moest worden afgeschoten?" (KDBB