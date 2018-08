De leukste én heetste namiddag van de Lokerse Feesten Lokerse Feesten 08 augustus 2018

02u32 0 Lokeren De Leukste Namiddag van de Lokerse Feesten was meteen ook de warmste namiddag. Personen met een mentale of fysieke beperking gingen helemaal uit de bol, warm weer of niet.

De Lokerse Feesten trakteren elk jaar ook mensen met een beperking op een feestnamiddag. Het festivalterrein wordt dan opengesteld speciaal voor die bijzondere mensen. Op die manier krijgen ze de kans om ook eens te feesten op het terrein. "Ik hou enorm van dansen, ik ben dan ook een goede danser", zegt Thijs Van Belleghem. "Eigenlijk ben ik een grote fan van Clouseau. Het optreden van de groep heb ik niet gezien, maar ik ben nu wel op het plein waar zij gisteren ook waren." En zo heeft elke bezoeker zijn eigen motivatie om er opnieuw bij te zijn. Sommigen komen voor de fuif, anderen houden meer van de volksspelen en nog andere komen voor het ijsje of de pannenkoek. Met 35 graden Celsius was het gisteren een extreem warme dag en daar hield ook de organisatie rekening mee. "We plaatsten extra tentjes zodat iedereen een plekje in de schaduw kan vinden en we delen petjes uit. Bovendien hebben we waterpistolen bij de hand om onze bezoekers tijdig wat af te koelen", klinkt het bij de medewerkers. De bezoekers genoten zichtbaar van die extra afkoeling. De MC die het publiek opjutte om te dansen en uit de bol te gaan, verwittigde op tijd: "Iedereen die zich op de dansvloer begeeft, is verplicht om op tijd wat te drinken", klonk het. Ook Linde Merckpoel, presentatrice en medewerker van de Lokerse Feesten, kwam even mee feesten. Ze nam de tijd om selfies te maken met de bezoekers.