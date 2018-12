De Grande exposeert jazzfoto’s in Roemeense Brasov Yannick De Spiegeleir

10 december 2018

Lokeraar Johan De Grande heeft onlangs zijn foto’s tentoongesteld in de Roemeense Universiteit van Brasov. “Het ging om close-ups van handen van bevriende muzikanten op het ‘French Quarter Festival’ in New Orleans van de afgelopen jaren”, verduidelijkt de fotograaf. “De belangstelling voor mijn foto’s was enorm met zeer vele positieve reacties van professoren, doctors, studenten en bezoekers. Daarnaast heb ik kunnen vaststellen dat een selectie van mijn foto’s van vorig jaar, portretten van jazzmuzikanten uit New Orleans, definitief ophangen in de aula van de Universiteit van Brasov, waar ook de Mediatheek Norbert Detaeye gevestigd is. Dat een aantal foto’s blijvend hangen en zo zichtbaar blijven voor studenten en bezoekers is een initiatief dat ik nooit had verwacht maar uiteraard enorm waardeer.”