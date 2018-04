De Dam beweegt voor het goede doel 04 april 2018

Bezoekers van sportcentrum De Dam nam de afgelopen weken deel aan de actie 'Let's move for a better world'. "We gingen de uitdaging aan om samen met onze bezoekers 1 miljoen moves te verzamelen ", zeggen Nina Eggermont en Peter Goossens van sportcentrum De Dam. De opbrengst van de actie is bestemd voor de aankoop van sportkledij voor Emiliani, een centrum in Lokeren voor personen met een beperking.





(YDS)