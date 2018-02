De Cloedt vervoegt gemeenteraad 14 februari 2018

De Lokerse gemeenteraad telt sinds de vorige zitting een nieuw lid. Raadslid Christophe Philippart (N-LA) heeft zijn ontslag ingediend. Hij wordt vervangen door Fabienne De Cloedt, die bij de vorige verkiezingen op de lijst stond van N-VA. Ze gaat echter zetelen als onafhankelijke. "Door mistoestanden bij de lokale afdeling in het verleden heb ik de partij verlaten, maar ik sluit niet uit dat ik bij de volgende verkiezingen op een andere lijst kandideer. Voorlopig zijn er wel nog geen contacten met andere partijen", aldus De Cloedt, die freelance secretaresse is van beroep. Nog op de vorige gemeenteraad verruilden Marc Beuseling en Debora Schelfout de N-LA-fractie voor de Groen-fractie. Door hun overstap blijven er geen N-LA-raadsleden meer over en is de fractie de facto opgeheven. (YDS)