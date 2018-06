Daknamstraat tijdelijk afgesloten 04 juni 2018

Na de grootschalige rioleringswerken in Daknam vorig jaar zijn er nu al herstellingen nodig. Bepaalde betonplaten in de Daknamstraat vertonen gebreken. Deze betonplaten werden door de stad niet aanvaard en moeten vervangen worden, omdat ze op langere termijn beschadigingen en hinder kunnen veroorzaken. De werken gebeuren door en op kosten van de aannemer. De aannemer start vanaf maandag met de nodige herstellingswerken. Eerst worden de betonplaten uitgebroken en nadien zal de aannemer nieuwe fundering en betonplaten plaatsen. De werken gaan maximaal twee weken duren. Omdat de Daknamstraat te smal is, en de werfzone vlot toegankelijk moet zijn voor de werfwagens, wordt de Daknamstraat tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zal een omleiding voorzien worden langs de N70 - Eksaardebaan - Gentdam. (YDS)