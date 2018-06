Daknam supportert voor IJsland en Ari Skulason 18 juni 2018

In Daknam werd het voorbije weekend gesupporterd voor... IJsland. De echtgenote en vrienden van Sporting Lokeren-verdediger Ari Skulason zorgden voor een groot scherm in de kantine. Daarop werd de eerste match van IJsland tijdens het WK uitgezonden. "Ari kocht in IJsland een heel pakket decoratie en gadgets die hij naar België opstuurde. Zo konden we de kantine van FC Daknam versieren tot een supportersoord voor rood, blauw en wit", zegt Kristof Van Kerckhove, die samen met Ari's echtgenote Erna de organisatie van het supportersfeest voor zijn rekening nam. Ook schoolgenoten van de kinderen van Ari en Erna kwamen langs om samen te supporteren. IJsland speelde afgelopen weekend tegen Argentinië. De Belgische supporters keerden tevreden huiswaarts met een gelijke stand als eindscore. (KDBB)