Daknam neemt afscheid van geliefde pastoor Guido Huys Yannick De Spiegeleir

28 januari 2019

10u47 3

In de Sint-Laurentiuskerk heeft zaterdag de uitvaart van pastoor Guido Huys uit Daknam plaatsgevonden. De priester, die tot eind vorig jaar nog actief was in de parochie, overleed op 80-jarige leeftijd. Hij was meer dan een halve eeuw priester en ging vijf jaar geleden met pensioen. Omdat er geen opvolger klaarstond, droeg Huys toen de laatste zondagsmis van Daknam voor. De geestelijke had een rijkgevulde carrière in het onderwijs achter de rug. Eerst als leraar en later als inspecteur. Hij organiseerde ook berg- en sportkampen en reizen naar het buitenland voor de leerlingen. Huys kreeg een laatste rustplaats aan de OLV-kerk in Daknam.