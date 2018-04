Daar is de lente, daar zijn de aardbeien 20 april 2018

Nu de lentezon in het land is, trekt ook het aardbeienseizoen zich weer op gang. Op verschillende plaatsen in het Waasland kan je ze rechtstreeks aankopen bij de kweker.





Aan de Gentsesteenweg brengt de familie De Keukelaere van 't Fraiseke de kakelverse seizoenslekkernij aan de man. Het familiebedrijf kweekt naast aardbeien ook varkens. Gisteren stopten automobilisten en fietsers die langs de drukke steenweg passeerden om de haverklap om een voorraadje rood goud in te slaan. Of het een geslaagd aardbeiseizoen wordt, is uiteraard afhankelijk van het weersverloop, maar gisteren stonden er toch al aardig wat Lokeraars aan te schuiven. "Het is er het weer voor hé", vertrouwt een klant ons toe voor ze met haar aardbeien terug huiswaarts keert. (YDS)