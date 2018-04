Cursus kringlooptuinieren 11 april 2018

Wie graag een cursus thuiscomposteren wil volgen, is bij afvalintercommunale IDM aan het juiste adres. In Lokeren vindt de cursus plaats op dinsdag 17 april aan de Zelebaan 42 van 19 tot 22 uur. Een praktijkervaring en rondleiding in de kringlooptuin krijg je aangeboden op zaterdag 21 april van 9.30 tot 12 uur of op woensdag 25 april van 19 tot 22 uur. Inschrijven kan via www.idm.be/cursussen of via tjen.hillaert@idm.be. (YDS)