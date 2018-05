Cursisten PCVO exposeren handtassen 16 mei 2018

02u56 0

In het stadsmuseum kan je vanaf vandaag de handtassen bewonderen van een twintigtal cursisten van PCVO Scheldeland. "Met dit initiatief willen we de mensen die een opleiding volgen bij het PCVO de gelegenheid bieden om hun talent aan het publiek te tonen", verduidelijkt lesgeefster Ann Van Vlierberghe. "Wie de opstelling komt bekijken, kan ook zijn top drie doorgeven. De winnaar krijgt van ons een publieksprijs in de vorm van een boeket bloemen en een fles schuimwijn." De handtassen zijn nog tot en met zondag te bezichtigen in het stadsmuseum. De toegang tot het stadsmuseum is gratis. (YDS)