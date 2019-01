Cultuurraad werkt Lokers programma uit voor poëzieweek Yannick De Spiegeleir

21 januari 2019

18u07 0 Lokeren Liefhebbers van poëzie kunnen op verschillende Lokerse locaties van donderdag 31 januari tot en met 14 februari kosteloos genieten van gedichten dankzij de stedelijke cultuurraad.

Het programma van de Poëzieweek Lokeren start op donderdag 31 januari om 20 uur met ‘Dichter in de bibliotheek’: een poëzieprogramma met muzikale interventies. Op het programma: poëzie van leerlingen van het Sint-Laurentiuscollege naar aanleiding van de herdenking van de Groote Oorlogen (dichtbundel Soms denk ik aan de doden), liefdesgedichten en een selectie uit de inzendingen voor de poëziewedstrijd Lokeren mijn lief.

Op zaterdag 2 februari serveert De Vertelvalies ‘Zeer Warme Verhalen’ in Café Den Reynaert vanaf 20 uur.

Op zondag 3 februari is er ‘Poëzie tussen Pot en Pint’ in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Daknam: een bijzondere poëzievoorstelling naar aanleiding van tien jaar Poëzie tussen pot en pint. Je luistert naar werk van Lokerse dichters, muzikaal omkaderd door Kristien Heirman (orgel) en het strijkerskwintet Guset (UGent). Over de middag zijn er twee gratis geleide bezoeken voorzien aan kerk en interieur. Stadsgids Johan Terryn vertelt je meer over dit nog deels Romaanse kerkje en het schitterende interieur.

Plan je tussen 31 januari en 14 februari iets om iets te gaat eten in één van de ongeveer twintig horecazaken, die aan dit project meewerken? Dan krijg je onder een van de elf verschillende ‘Valentijn-placemats’ met een liefdesgedicht of het bekroonde stadsgedicht onder je bord. De horecazaken die meewerken vind je op de website www.cultuurraadlokeren.be.

Poëzieweek Lokeren is een samenwerking van de Cultuurraad, de Bibliotheek en het Infopunt Toerisme van de stad Lokeren in samenwerking met Horeca Waasland en de Middenstand Kerkstraat.

Meer info via www.cultuurraadlokeren.be - voorzitter@cultuurraadlokeren.be.