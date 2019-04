Cultuurcentrum en Cultuurcafé heropenen dit weekend feestelijk na lange renovatie: “Metamorfose voor CCL” Yannick De Spiegeleir

05 april 2019

06u17 0 Lokeren Na een grondige facelift heropenen het vernieuwde Cultuurcentrum Lokeren en Cultuurcafé zaterdag de deuren voor het grote publiek. Een feestelijk programma op maat van volwassenen én jongeren onderstrepen de ambitie van het CCL om voortaan ook een jonger publiek aan te spreken. “Met het Cultuurcafé keert een belangrijke ontmoetingsplek terug voor de Lokeraars”, zegt schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open Vld).

De stad speelde al jaren met het idee om de verouderde inkomhal en vergaderzalen van het CCL in het nieuw te steken. Door de start van de bouwwerken van aannemer Willemen aan het woonproject Haagbeuk moest er ook een fiets- en wandeldoorsteek gecreëerd worden tussen de dekenij en de cultuurtempel.

Het vormde meteen de aanzet voor de stad om het Cultuurcentrum een nieuw elan te geven. Ook het populaire Cultuurcafé sloot een jaar de deuren voor renovatiewerken. Vanaf zaterdag staan Lokeraar Christophe Van Cauter en zijn vrouw Cara Weckx aan het roer van de populaire horecazaak. Het koppel verdiende eerder al hun sporen in het Cultuurcafé van Beveren en Bornem. Je kan er onder meer terecht voor een ontbijt, burgers, pasta’s, salades, zoete verwennerijen en seizoensgerechten. “Met de heropening van het Cultuurcafé keert een belangrijke ontmoetingsplek terug voor de Lokeraars. Er zullen ook geregeld formules aangeboden worden in combinatie met voorstellingen in het CCL.”

Op de eerste verdieping werden het aantal vergaderlokalen uitgebreid van twee naar drie. “Op warme dagen kon het er vroeger snikheet worden. Dat euvel is nu verholpen met een nieuw aircosysteem”, lichten schepen Van Hoorick en An Verstraeten, de nieuwe directeur van het CCL, toe. Ook de levensgrote glazen wand aan de traphal springt in het oog. De glaspartijen vormen een canvas voor de raamtekeningen van Joke Dieleman en Isa De Wispelaere die verbonden zijn aan kunstacademie Ter Beuken.

Zaterdag valt er zowel ’s namiddags als ’s avonds heel wat te beleven in het Cultuurcentrum. Het namiddagprogramma is kindvriendelijk met activiteiten zoals het maken van een digitale 3D-projectie van je hoofd, het printen van ‘Minions’ met een 3D-printer en een Virtual Reality Experience met VR-brillen. ’s Avonds zijn er twee concertavonden geprogrammeerd: Het Italiaans folkconcert met Canto Antico en het hiphop-event van PUUR. en Bolwerk. “In de toekomst willen met het CCL nog meer activiteiten op maat aanbieden van de jeugd”, stipt cultuurfunctionaris Elke Clompen aan.