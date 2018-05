Cultuurcafé opent in voormalige Groene Poort 05 mei 2018

02u39 0

Het populaire Cultuurcafé in Lokeren is terug van weggeweest. Na de onverwachte sluiting van hun zaak door de verbouwingswerken aan het Cultureel Centrum, vonden uitbaters Xavier Maes en Kim Merz een nieuwe uitvalsbasis in het voormalige pand van de Groene Poort op de Markt. Naast de naam van de zaak vinden trouwe klanten er ook klassiekers terug als de pasta Cultuurcafé en de populaire ontbijtformule, maar Maes en Merz voerden ook enkele vernieuwingen door. Ze bieden nu ook een ruim gamma aan burgers aan en kamerplanten zorgen voor een groene en frisse toets in het interieur van de zaak.





Het Cultuurcafé op de Markt is elke dag open, behalve op maandag, en op zondag tot de middag.





(YDS)