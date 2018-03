Cultureel Centrum vijf maanden dicht door werken STAD ZOEKT UITBATERS VOOR CULTUURCAFÉ EN ZOMERBAR CHARLOTTEPARK YANNICK DE SPIEGELEIR

22 maart 2018

02u35 0 Lokeren Het stadsbestuur is een zoektocht gestart naar nieuwe uitbaters voor het Cultuurcafé en een tijdelijke zomerbar. De huidige uitbaters van het Cultuurcafé betreuren dat ze pas in februari op de hoogte werden gebracht van de sluiting.

Er is wat op til in het Lokerse horecalandschap. Vooral de sluiting van het drukbezochte Cultuurcafé aan het Kerkplein komt als een verrassing voor velen. Niet in het minst bij uitbaters Xavier Maes en Kim Merz. "We betreuren dat we pas in februari op de hoogte werden gebracht door de stad. Voorlopig kunnen we nog geen duidelijkheid geven over onze toekomstplannen. We houden alle opties open", zegt Maes. Het koppel kreeg via de Facebookpagina van het Cultuurcafé wel al een pak steunbetuigingen van hun klanten.





Concessie stopgezet

De werken aan het Cultureel Centrum én het Cultuurcafé starten al op 3 april. De horecazaak sluit daarom negen maanden de deuren. Het Cultureel Centrum is dicht van april tot en met september en wijkt voor zijn werking tijdelijk uit naar de Torenzaal, waar ook de ticketbalie tijdelijk zal ondergebracht worden. Gemeenteraadslid Marjon Thienpondt (sp.a) informeerde bij de stad naar de sluiting. "We hebben de piste om het Cultuurcafé open te houden tijdens de werken grondig bestudeerd, maar dat bleek geen optie omdat ook de technieken vernieuwd worden", zegt schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open VLD). Door de werken aan het CCL wordt de concessie vroegtijdig stopgezet en gaat de stad op zoek naar nieuwe uitbaters.





Tijdens de tijdelijke sluiting van het Cultuurcafé lanceert de stad een nieuwe pop-uphorecazaak in het Josephine Charlottepark. Het Parkpaviljoen 'De Weeg', waar vroeger Kind & Gezin huisde, zal deze zomer onderdak bieden aan een 'hippe en gezellige pleisterplaats'. Met het nieuwe initiatief mikt de stad op een gelijkaardig succes als 'Bar Bagijn', de zomerbar die vorig jaar een pak volk lokte naar de voormalige Windekindgebouwen.





Inspelen op themajaar

"Het is een gezellig vintage gebouw met grote vensters die uitgeven op het groen van het park en met een groene terrasruimte die aan de Durme ligt. Er is naast een publieksruimte ook ruimte om een keuken in te richten. Het paviljoen ligt langs de Durme, de plezierboothaven en het Fietsroutenetwerk Waasland", somt Van Hoorick de troeven van de locatie op.





De nieuwe zomerbar speelt ook in op het themajaar 'L'eau-keren', dat water in de kijker zet. Geïnteresseerden voor de zomerbar kunnen zich tot maandag 9 april kandidaat stellen bij de stad. De oproep voor het Cultuurcafé loopt af op vrijdag 27 april. Meer informatie over de voorwaarden is terug te vinden via www.lokeren.be.