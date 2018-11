Culinaire activiteiten in Hof Ter Clipsen Yannick De Spiegeleir

19 november 2018

In het kader van de Week van de Smaak organiseert Hof Ter Clipsen morgen dinsdag een gezond ontbijt. In samenwerking met de koksschool van De Koevliet in Zele kan je vanaf 8.30 uur de benen onder tafel schuiven voor een gezond ontbijtbuffet aan 12 euro per persoon. Op donderdag 22 november kan je deelnemen aan ‘gezondtijd’ met vanaf 10.30 uur een culinaire aperitiefwandeling (7 euro) om 12.15 uur een gezonde lunch (16 euro) en om 14 uur een culinaire dessertenwandeling (7 euro). Reserveren is mogelijk via storting op BE45737045439489. Meer informatie is terug te vinden via www.hofterclipsen.be.