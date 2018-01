Controle op veiligheidsgordel 24 januari 2018

De politie van Lokeren heeft op de Markt en in de Sterrestraat een controle gehouden op het voorbijrijdend verkeer met bijzondere aandacht voor het dragen van de gordel. Op de Markt werden 187 voertuigen gecontroleerd. Eén bestuurder en zeven passagiers, waarvan vijf kinderen, droegen geen gordel. In de Sterrestraat controleerden agenten 75 voertuigen. Maar liefst zeven bestuurders en acht passagiers, waarvan zeven kinderen, droegen geen gordel. Dit is volgens de politie een bijzonder slecht en triest resultaat. Het meest gehoorde excuus is: "Het is toch maar voor een korte afstand". De overtreders werden geverbaliseerd. De komende dagen zet de Lokerse politie deze controles verder. (PKM)