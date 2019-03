Controle op illegale tewerkstelling in industriezone Kristof Pieters

20 maart 2019

18u17 0

De politie van Lokeren heeft maandag samen met tal van andere diensten, zoals Inspectie Toezicht Sociale Wetten, RSZ, RVA, RSVZ en Vlaamse Sociale Inspectie tussen 0.30 en 5 uur een controle uitgevoerd op onder meer illegale tewerkstelling. De politie stelde zich op in de Brandstraat in het industriepark. In totaal werden er 79 voertuigen en 103 personen gecontroleerd. De verschillende inspectiediensten verzamelden heel wat informatie die verder moet onderzocht worden. Volgende week zal het resultaat hiervan gekend zijn.