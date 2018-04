Controle bij restaurants 18 april 2018

02u53 2

De politie van Lokeren heeft samen met enkele andere inspectiediensten een controle uitgevoerd in acht restaurants. Vier personeelsleden bleken niet ingeschreven te zijn. Er werden bovendien drie pv's opgesteld omwille van een inbreuk op deeltijdse arbeid. Voor drie restaurants stelden de medewerkers van de belastingdienst ook een proces-verbaal op voor een kassaverschil. In één van de gecontroleerde restaurants moest ongeveer 20 kg etenswaren vernietigd worden. "We blijven dergelijke controles uitvoeren omdat we niet wensen dat handelszaken die met alles in orde zijn het slachtoffer worden van zaken die minder of niet in orde zijn", klinkt het bij de politie. (PKM)