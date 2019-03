Clubliefde van Sportingfans overstijgt degradatiezorgen: “Kameraadschap onder de supporters blijft” Yannick De Spiegeleir

Na 23 jaar op het hoogste niveau verdwijnt Sporting Lokeren dit seizoen uit de eerste klasse van het Belgisch voetbal. In aanloop naar de laatste thuismatch tegen Cercle Brugge zondag blikken we deze week met fans en clubcoryfeeën terug op hun mooiste herinneringen. "De sfeer tijdens de Europese verplaatsing naar Hull City was onovertroffen", getuigt Jens Van Der Voorden van supportersclub 't Kapelleken.

Over de hoogste pieken en door de diepste dalen. De fans van Sporting Lokeren kunnen er van meespreken. In 2012 en 2014 vierden ze met de winst in twee bekerfinales absolute gloriemomenten in hun supportersbestaan. Amper vijf jaar later hangen er donkere wolken boven het Daknamstadion nu Sporting Lokeren mathematisch zeker is van de degradatie uit de hoogste voetbalklasse.

Toch blijven de trouwe fans achter hun club staan, zoals in een huwelijk: in goede én slechte tijden. Jens Van Der Voorden (24) is één van de actieve leden van sfeergroepering Authentics en bestuurslid van supportersclub ’t Kapelleken uit Doorslaar. “De laatste jaren hebben we onze club stelselmatig achteruit zien gaan. Na het vertrek van Peter Maes naar Genk faalde het transferbeleid. Voor heel wat fans komt de degradatie helaas niet als een verrassing. Hopelijk kan een overname voor een nieuwe wind zorgen binnen Sporting”, vertelt hij. Toch bewaart Van Der Voorden mooie herinneringen aan zijn supportersbestaan. “Ik heb al een abonnement op Sporting sinds 2006. Ik had de supportersmicrobe vrij snel te pakken. Ondanks de vele verliespartijen dit seizoen kijk ik nog elke week uit naar een volgende match. De kameraadschap onder de supporters blijft en ik ben er van overtuigd dat de fans die nu elke week op post zijn ook in 1B komen kijken.” Uiteraard was Van Der Voorden van de partij bij de bekerwinsten van 2012 en 2014. “Dé mooiste herinnering blijft echter de Europese verplaatsing naar Hull City vijf jaar geleden. Met Sporting ‘het water’ oversteken was fantastisch en de sfeer in het stadion was onovertroffen.”

Ook Jan Coppens, voorzitter van supportersclub The Yellowbrothers, gelooft nog steeds in de toekomst van Sporting. “Mijn eerste match op Daknam heb ik gezien in 1977 met mijn vader en moeder. Het was de tijd van legendarische spelers als Gudjohnsen, Lubanski, Larsen en Lato. Ik heb de indruk dat veel mensen van mijn generatie, die vandaag nog altijd komen kijken, toen verliefd zijn geworden op de club.” Toch koestert Coppens de bekerwinsten van 2012 en 2014 als de mooiste momenten. “Het zijn de enigste twee prijzen uit de clubgeschiedenis. Met het budget en de fanbasis waar Sporting over kan beschikken, besefte ik toen al: dit moeten we koesteren, want het kan snel keren.” Jammer genoeg komt zijn voorgevoel nu uit met de nakende degradatie van Sporting. Toch denkt Coppens net als Van Der Voorden dat de trouwe fans hun club niet in de steek zullen laten volgend seizoen in 1B. “Begin de jaren ’90 zat Lokeren ook in slechte papieren met een mogelijke degradatie naar de derde klasse. Onder impuls van Roger Lambrecht, een man waar ik veel respect voor heb, is het tij toen gekeerd. Ook nu staan we op een keerpunt en is het tijd voor iets nieuws. De huidige situatie kan nieuwe kansen bieden.”