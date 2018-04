Clouseau komt naar Grote Kaai 28 april 2018

02u38 0

De Lokerse Feesten hebben drie Nederlandstalige topacts vastgelegd voor de festivaldag op maandag 6 augustus. Clouseau speelt deze zomer slechts drie festivals, Bart Peeters verkocht alweer alle theaterzalen maanden op voorhand uit, en Niels Destadsbader is dè Vlaamse popster van het moment. Discobaar A Moeder staat in het perfecte afsluitende feest. Tickets voor de festivalavond kunnen aangekocht worden via www.lokersefeesten.be. Meer nieuwe namen voor de mainstage en de eerste namen voor de indoorzaal volgen binnenkort. (YDS)