Circusstier op wandel langs Gentse Steenweg 19 juli 2018

De politie van Lokeren is gisterenochtend opgeroepen voor een niet alledaagse opdracht. Een stier liep op de Gentse Steenweg en vormde een gevaar voor het verkeer. Ter plaatse bleek het om een stier te gaan, met Frans oormerk, afkomstig van een circus dat de tenten tijdelijk heeft opgeslagen op de parking van de dancing Cherry Moon. "Het is niet de eerste keer dat we hier iets Frans met schuim op de lippen aantreffen, maar een stier hadden we nog niet gehad", klinkt het lachend bij de agenten. (PKM)