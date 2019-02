Christophe Philippart en Annelies Biard ruilen Lokeren in voor Spaanse Benissa om Bed & Breakfast te openen: “Verliefd geworden op deze streek” Yannick De Spiegeleir

15 februari 2019

16u51 0 Lokeren De voormalige Lokerse gemeenteraadsleden Christophe Philippart (48) en Annelies Biard (39) baten sinds enkele maanden Bed&Breakfast Abeniss uit aan de Spaanse Costa Blanca. Mèt succes. Zo verbleef het bekende wielerkoppel Puck Moonen en Eli Iserbyt onlangs in hun B&B om zich voor te bereiden op het nieuwe wielerseizoen.

In onze contreien genieten we met volle teugen van het eerste vroege lenteweer, maar Philippart en Biard zijn intussen wel wat meer gewoon met dank aan het zonnige klimaat aan de Costa Blanca. “Met meer dan 300 dagen zon per jaar kun je hier het hele jaar door genieten van aangename temperaturen. In de zomer is het hier niet extreem warm en in de winter zijn de temperaturen relatief mild”, vertelt Biard. “Ik kom al vele jaren in deze streek fietsen en nadat ik Annelies leerde kennen kwamen we geregeld met onze kinderen of met ons tweetjes om te fietsen”, vult Philippart aan.

Als kinesitherapeut had hij al 25 jaar lang een eigen praktijk en Annelies is juriste, maar beiden waren toe aan een nieuwe professionele uitdaging. “We waren beiden verliefd geworden op deze streek. Elke keer we terug het vliegtuig richting België opstapten was dit met pijn in het hart. Daardoor zijn we de mogelijkheden beginnen te bekijken om naar hier te verhuizen en in Spanje een nieuwe uitdaging aan te gaan. Omdat we bij vrienden en kennissen merkten dat ze steeds op zoek waren naar vakantieverblijven met een eigen karakter maakten we de keuze om een Bed and Breakfast te openen”, zegt Annelies. Het koppel kocht een voormalige privéwoning met een prachtig uitzicht op een groen landschap en bouwde het in een half jaar tijd om tot een vakantieverblijf met uitstraling.

B&B Abeniss beschikt over zeven ruime kamers, een grote gemeenschappelijke ruimte, een zwembad met ligbedden, ruime terrassen en een buitenbar. Alle kamers kregen een Valenciaanse naam als verwijzing naar de streek. Zo verwijst El Penyal naar een gelijknamige bekende rots in Calpe en heb je in ‘La Olivera’ uitzicht op een olijfboom. “We proberen al onze gasten een aangename vakantie te bezorgen. Elke klant heeft andere verwachtingen, maar we doen al het mogelijke om hen tot rust te laten komen en geven hen gerichte tips over de bezienswaardigheden.” De streek is ook gegeerd bij wielrenners. Zo was het bekende wielerkoppel Puck Moonen en Eli Iserbyt onlangs te gast bij Abeniss voor een stage en ook het team van Sport Vlaanderen – Baloise koos voor een verblijf in de B&B van Philippart en Biard.

Meer informatie via de Facebookpagina van B&B ‘Abeniss’.