Cherry Moon komt voor één dag weer tot leven Lokerse Feesten | Festival ontwerpt T-shirts met knipoog naar discotheek KATRIJN DE BLESER

11 augustus 2018

02u35 0 Lokeren Het T-shirt van de Lokerse Feesten staat dit jaar in het teken van de voormalige discotheek Cherry Moon. Vandaag, zaterdag, brengen de Lokerse Feesten een Ode aan de Belgische dance-scène waarbij, hoe kan het ook anders, de Cherry Moon Legends de dag afsluiten.

'De Cherry Moon'. Een fenomeen, een bekende discotheek, een legende die onlosmakelijk verbonden is met Lokeren. Nog steeds. Vijf jaar geleden sloot de discotheek langs de Gentse Steenweg dan wel de deuren, maar dood is ze nog niet. Cherry Moon zit in het collectieve geheugen van de Lokeraar gegrift. Ook uit de omliggende steden en gemeenten kwamen steeds heel wat danceliefhebbers naar de Lokerse discotheek. "Iedereen draagt Cherry Moon nog steeds een warm hart toe", zegt Bert Reniers. Hoewel de discotheek niet meer bestaat, blijft de vaste kern van dj's wel plaatjes draaien. Yves Deruyter, DJ Ghost en Youri Parker zijn zowat de meest legendarische dj's van Cherry Moon. Samen met enkele andere dj's vormen ze nu Cherry Moon Legends.





Retroavonden

Bert Reniers stond een zestal jaar geleden mee aan de wieg van de Red Bull Elektropedia Room op de Lokerse Feesten. "Al snel begonnen we hier retroavonden te organiseren en daarop konden de Cherry Moon Legends uiteraard niet ontbreken. Die avonden waren steeds een schot in de roos. Twee jaar geleden stonden Cherry Moon Legends op de mainstage van de Lokerse Feesten en dat werd echt een legendarisch feest. Dus waarom zouden we dit jaar niet proberen om minstens even zot te doen?" Vanavond is het dan zover: een topavond voor de Belgische dance-scène. De hele avond lang draaien de Cherry Moon-dj's in de Red Bull Elektropedia Room. Op het hoofdpodium brengen Gary Numan, Front 242, 2manydjs en Cherry Moon Legends de mensen aan het dansen. "Ze staan een hele avond in de Elektropedia Room en de top van de Cherry Moon Legends verhuist 's avonds naar de mainstage."





Logo

Bij Mister T, de man die elk jaar het T-shirt voor de Lokerse Feesten ontwerpt, begon er wat te borrelen. "Het leek me ideaal om iets te doen met het logo van Cherry Moon. Dat zagen zowel de organisatoren van de Lokerse Feesten als de mensen van Cherry Moon zitten. Dus ging ik aan de slag. Het resultaat: de Lokerse Feesten verwerkt in het logo van Cherry Moon met een knipoog naar hun nummer 'The House of House'", zegt Mister T, echte naam Tom Verscheure. "Op sociale media werd er onmiddellijk over gesproken. Het is dan ook iets bijzonders. Een stukje van de Lokerse geschiedenis wordt opnieuw tot leven gewekt."





Of de Elektropedia Room niet bedoeld was om een jonger publiek naar de Lokerse Feesten te brengen? "Cherry Moon Legends zijn dan wel een stukje geschiedenis, toch wordt wat ze doen intussen ook al gesmaakt door het jongere publiek. Hun muziek lokt een heel divers publiek: van mensen die de opening van de Cherry Moon meemaakten tot jongeren die de Cherry Moon nooit hebben geweten."





T-shirts zijn te koop in het merchandisingkraam op het festivalterrein en via mistert.be/lokersefeesten.