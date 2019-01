Chauffeur die nog maar 7 dagen rijbewijs had krijgt 5 jaar rijverbod en 4.000 euro geldboete na achtervolging van politie Koen Baten

18 januari 2019

11u30 0 Lokeren Een student autotechnologie die minder dan twee jaar zijn rijbewijs heeft, stond vanmorgen terecht nadat hij op 31 maart 2018 door de politie werd achtervolgd. Ouaali S. werd met een sportieve rijstijl betrapt in het centrum van Lokeren. Hierbij haalde hij snelheden van 70 kilometer per uur. Toen de politie hun zwaailichten opzette, trok hij zijn snelheid nog op en ging hij op de vlucht.

“Tijdens de vlucht beging hij tal van overtredingen", aldus Dries Tanghe van het OM. “Hij negeerde stopborden, gebruikte geen richtingaanwijzer, negeerde voorrang van rechts en haalde hallucinante snelheden", klinkt het. De man zou tot 148 kilometer per uur gereden hebben. Uiteindelijk reed de jongeman zich vast en kon hij onderschept worden.

“Hij had zich laten opjutten door de passagier die naast hem zat", aldus zijn advocate. “Hij beseft dat het fout was en gelukkig vielen er geen slachtoffers of was er geen andere materiële schade aanwezig", klinkt het.

De man zelf verscheen niet in de rechtbank. “Hij heeft iedereen in gevaar gebracht, dit soort zaken zie ik echt niet graag", aldus politierechter Peter D’hondt. De man werd veroordeeld voor bijna het hele alfabet en zal een boete moeten betalen van 4.000 euro. Hij kreeg ook een rijverbod van vijf jaar opgelegd en moet alle examens opnieuw afleggen. Hij moet zich ook laten testen om te zien of hij ooit nog geschikt is om met een wagen te rijden.