Chauffeur betrapt tijdens rijverbod: auto kwijt Kristof Pieters

15 november 2018

Een interventieploeg van de politie Lokeren vast dat een autobestuurder toch wel iets te vlot door de Rechtstraat reed. Bij controle bleek dat de 26-jarige bestuurder een rijverbod had én dat zijn voertuig niet verzekerd en geschouwd was. De auto werd in beslag genomen.