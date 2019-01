CD&V reikt Oranje Haas uit aan Kruisgilde Yannick De Spiegeleir

28 januari 2019

10u59 0 Lokeren CD&V Lokeren heeft de Kruisgilde van Eksaarde in de bloemetjes gezet op een nieuwjaarsontbijt met de jaarlijkse ‘Oranje Haas’-award.

De vereniging bestaat sinds 1358 en is daarmee de oudste vereniging van Eksaarde en ver daarbuiten. 2019 is een feestjaar omdat het 700 jaar geleden is dat volgens de legende de twee miraculeuze kruisen zijn gevonden. Tijdens dit jaar zullen er tal van evenementen plaatsvinden in en rond de Kruiskapel, in samenwerking met veel andere verenigingen. De prijs is geen geld, maar wel 30 uur vrijwilligerswerk geleverd door CD&V-leden. De vereniging kan de partijleden uitnodigen op één of meerdere evenementen om te komen helpen of ondersteunen.

Naast de overhandiging vonden ook bestuursverkiezingen plaats. Isabelle Van de Velde werd herkozen als afdelingsvoorzitter, Kristien Dierick als voorzitter van de vrouwenwerking Vrouw & Maatschappij en Laurens De Blieck als jongerenvoorzitter.