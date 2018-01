CD&V met Liebaut als lijsttrekker naar de kiezer 31 januari 2018

02u58 0 Lokeren Het Lokerse CD&V-partijbestuur heeft eerste schepen Filip Liebaut unaniem aangeduid als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Liebaut (49), advocaat en zoon van voormalig burgervader Hilaire Liebaut, zal voor de derde keer de lijst trekken. Hij is sinds 2000 actief in de Lokerse politiek. Tot 2006 in de oppositie en vanaf 2007 als schepen van Stadsvernieuwing, Huisvesting en Ruimtelijke Ordening. "Filip is de drijvende kracht achter tal van projecten waar de Lokeraar beter van werd en zal worden: de vernieuwing van de markt, aanpak van straten en pleinen en de sloop en herinvulling van verloederde sites", zegt Isabelle Van De Velde, voorzitter van CD&V Lokeren. De volledige CD&V lijst zal kenbaar gemaakt worden in de loop van het voorjaar. (YDS)