CD&V-leden geven Kruiskapel poetsbeurt Yannick De Spiegeleir

30 maart 2019

20u29 0 Lokeren De leden van CD&V Lokeren gaven de Kruiskapel in Eksaarde zaterdag een fikse boenbeurt. Een dienst die ze bewijzen voor de Kruisgilde die in januari de ‘Oranje Haas’ ontving van de Lokerse afdeling van de politieke partij.

CD&V Lokeren zet jaarlijks een vereniging in de kijker die een opmerkelijke bijdrage aan Lokeren levert. Ze doen dit in de vorm van een Oranje Haas. In januari 2019 werd deze uitgereikt aan de Kruisgilde omdat voor deze vereniging 2019 een feestjaar wordt in het 700 jaar herdenken van de vondst van de twee miraculeuze kruisen.De prijs is geen geld maar wel 30 uur vrijwilligerswerk geleverd door CD&V-leden.

Zaterdag ging een afvaardiging van de partij naar de Verre Kapel om het meubilair van een boenbeurt te voorzien. “Het is belangrijk dat het interieur van deze prachtige kapel in goede staat wordt onderhouden. Je staat er vaak niet bij stil, maar gedurende het jaar zetten parochianen zich belangeloos in om deze plaats te onderhouden en ervoor te zorgen dat het fijn vertoeven is op deze locatie. Wij willen hen hiermee ook extra bedanken voor hun inzet en hopen hier nu ook een steentje aan bijgedragen te hebben”, zegt communicatieverantwoordelijke Petra Laureys. “Op die manier is de Kruiskapel weer netjes om de paasperiode aan te vatten. De Kruisgilde verzorgt op de zondagen tussen Pasen en de noveenviering de kapeldienst. Tijdens de noveen (= negendaagse begankenis naar de wonderbare kruisen van Eksaarde) is er een dagelijkse kapeldienst en ter afsluiting is er de kaarsjesprocessie.”