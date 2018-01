CCL vertoont The Leisure Seeker 30 januari 2018

02u53 0

In het Cultureel Centrum van Lokeren kan je donderdag gaan kijken naar de vertoning van The Leisure Seeker. De film van de Italiaanse regisseur Poalo Virzi vertelt het verhaal van Ella en John.





Verstrooide professor

Hij is een verstrooide professor, maar nog goed te been, zij is fragiel maar heeft veel pit. Aan boord van hun camper - the Leisure Seeker - trekken ze van Boston naar Key West. De vertoning start om 20.15 uur. Tickets kosten 7 euro exclusief kortingen en zijn te bestellen via www.lokeren.be/cultuur.





(YDS)